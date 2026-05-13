Sport, Bianchi (FdI): “Contributi extra bando, Salis e Terrile non prendano in giro i genovesi”

Genova. “Tutti gli eventi sportivi saranno finanziati a bando, ha detto il 17 marzo il vicesindaco Terrile rispondendo ad una mia precisa domanda. Abbiamo scelto di erogare contribuiti solo attraverso un bando dedicato e non più con singoli provvedimenti separati per ciascuna richiesta, ribadiva a distanza di poco meno di un mese, in risposta ad una mia interrogazione, il sindaco Salis lasciandosi andare a neanche troppo velate e stucchevoli illazioni nei confronti dell’attività del centrodestra. Parole che ancora una volta si sono rivelate vuote visto che la giunta ha deliberato, proprio su singola richiesta della Fipav, un contributo di 180mila euro per il quadrangolare internazionale di pallavolo femminile in programma al Palasport dal 22 al 24 maggio“. A sottolinearlo è Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ex assessora allo Sport.

“Non posso dimenticare le dichiarazioni del presidente Federvolley, Giuseppe Manfredi, che avevano contribuito solamente ad alimentare polemiche, sterili ma soprattutto prive di fondamento, cavalcate dai partiti del campo largo genovese sulle altezze del Palasport ritenute inidonee – continua Bianchi -. Lo stesso presidente che, in occasione della recente presentazione ufficiale dell’evento sotto la giunta Salis ha invece poi affermato: Abbiamo aspettato molti anni per poter portare a Genova la pallavolo di grande livello. Ora però l’impiantistica ce lo permette, sconfessando di fatto se stesso visto che, nel frattempo, il Palasport e le altezze sono rimaste le stesse”.

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