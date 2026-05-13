Stop all’ordinanza del Comune: il Tar sospende la demolizione del chiosco “La Tramontana” a Marinella

Il Tar della Liguria ha sospeso l’ordinanza di demolizione del chiosco balneare “La Tramontana” di Marinella e ha fissato la trattazione collegiale della vicenda per il prossimo 5 giugno. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto l’istanza cautelare monocratica presentata dal gestore della struttura – difeso dal legale Alberto Antognetti – bloccando temporaneamente gli effetti del provvedimento emesso dal Comune di Sarzana. La vicenda nasce, come noto, dall’ordinanza dirigenziale del 24 aprile scorso con cui Palazzo Roderio aveva intimato la demolizione e la rimozione, entro venti giorni, delle opere ritenute prive di titolo concessorio demaniale, nell’ambito del complesso percorso di riordino delle concessioni di Marinella. Nel decreto cautelare pubblicato l’11 maggio, il Tar rileva la sussistenza dei presupposti per adottare una misura provvisoria urgente, sospendendo così l’esecuzione del provvedimento comunale in attesa della discussione collegiale. La difesa sostiene in particolare la mancata apertura di un contraddittorio preventivo, l’assenza di una formale dichiarazione di cessazione della concessione demaniale e la sproporzione del termine di venti giorni imposto per la rimozione delle strutture. Il documento ripercorre anche la storia autorizzativa del chiosco “La Tramontana”, attivo da oltre trent’anni e dotato, secondo la tesi del ricorrente, di titoli edilizi e concessori rilasciati nel tempo dal Comune di Sarzana. Nel ricorso viene inoltre evidenziato come il Comune abbia fondato l’ordinanza sulle recenti pronunce relative alle concessioni demaniali marittime, comprese la sentenza del Tar Liguria numero 112 del 2026 e l’ordinanza cautelare numero 79 del 2026 che imponeva all’amministrazione di indire le gare entro il 30 aprile e concluderle entro il 20 giugno.

Secondo il ricorrente però il mantenimento temporaneo delle strutture sarebbe necessario anche per garantire continuità ai servizi balneari durante la stagione estiva, in attesa della definizione delle nuove procedure di affidamento. Nel ricorso si sottolinea infine che il chiosco potrebbe essere riattivato in pochi giorni e che un eventuale nuovo affidatario necessiterebbe di tempi tecnici molto più lunghi per predisporre autorizzazioni e strutture richieste. La questione tornerà ora davanti al collegio del Tar nella camera di consiglio fissata per il 5 giugno, data in cui verrà discussa la richiesta cautelare nel merito.

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