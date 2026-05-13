Alle porte una nuova edizione della Zampalonga, passeggiata non competitiva con gli amici a quattro zampe per le vie di Sarzana. L’iniziativa, targata Lions Club di Sarzana, è in programma per sabato 16 maggio alle 9,30, con partenza da piazza Matteotti. A tutti i partecipanti premi, gadget e attestato di partecipazione. In piazza Matteotti saranno presenti anche dei cani molecolari e dei cani antidroga della Guardia di Finanza. La quota di iscrizione è libera e l’incasso sarà devoluto all’acquisto di un cane per non vedenti. Da moltissimi anni il Lions sostiene infatti il Servizio Cani Guida, situato a Limbiate, che rappresenta un’eccellenza internazionale nel supporto alle persone non vedenti. Fondato nel 1959, il centro è diventato una delle realtà più importanti d’Europa, dedicandosi con passione all’allevamento e all’educazione di cani (principalmente labrador e golden retriever) destinati a diventare gli “occhi” di chi non vede, a cui gli animali, grazie alle donazioni e all’impegno dei soci Lions, vengono assegnati in comodato d’uso gratuito. Ogni anno, circa 50 nuovi cani guida escono dalla struttura pronti a cambiare la vita di qualcuno.

L’articolo Torna a Sarzana la “Zampalonga”, incasso destinato all’acquisto di un cane guida proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com