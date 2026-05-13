Torna il Calendimaggio di Fivizzano, due giorni di festa tra sapori e natura

È iniziato il conto alla rovescia per il nuovo Calendimaggio di Fivizzano, due giorni di festa, sapori ed eventi dedicati a natura, floricoltura e arte del giardino in programma nella “piccola Firenze” della Lunigiana sabato 16 e domenica 17 maggio. La manifestazione, organizzata da Comune di Fivizzano e Associazione Medicea con la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale, la Condotta Slow Food LuniApua ed il Gruppo Storico di Fivizzano, inizierà sabato 16 maggio.

Dalle 10 alle 20 piazza Medicea e le vie del centro si animeranno di oltre 50 espositori tra florovivaisti, artigiani, produttori e creativi, radunati in mostra-mercato. Con la partecipazione straordinaria di produttori e show cooking Slow Food a cura della condotta Slow Food LuniApua, musiche, canti e animazione con la Compagnia del Guiterno. Alle 10 nel Giardino degli Agostiniani il primo degli eventi moderati da Annajole Tonelli: “La coltivazione delle rose secondo Barni” con Vittorio Barni di Rose Barni. Alle 11 l’esibizione della banda musicale G. Puccini di Moncigoli e poi l’inaugurazione, tra Museo di S. Giovanni degli Agostiniani e Biblioteca Civica Gerini, delle mostre dei pittori Piergiorgio Pistelli e Daniele Govi. Alla stessa ora la designer Anna Piussi terrà un workshop di garden design riservato agli studenti del locale Istituto Agrario IIS Pacinotti Belmesseri.

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