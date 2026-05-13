Tornano a Zignago i concorsi “Borgo più fiorito” e “L’orto più bello”

Anche quest’anno il Comune di Zignago procederà, nei prossimi giorni, con l’allestimento floreale dei borghi delle frazioni, “con l’obiettivo di rendere ancora più belli, accoglienti e vivi gli angoli che ogni giorno chiamiamo casa”, sottolineano da Palazzo civico. E con l’arrivo della bella stagione tornano i concorsi “Borgo più fiorito” e “L’orto più bello”. Prossimamente il Comune pubblicherà tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione, ai criteri di valutazione e ai giudici incaricati di valutare borghi e orti.

Appuntamento con le premiazioni domenica 23 agosto in occasione della “Festa della cultura contadina” in località Vezzanelli. Alla frazione comunale vincitrice del concorso “Borgo più fiorito” sarà assegnato un set di arredo urbano.

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