Un frammento di legno che diventa cuore, il richiamo a “Pinocchio”: a Cairo lo spettacolo su migranti e accoglienza

La Bottega Solidale di Carcare ha organizzato, per la serata del prossimo 25 maggio, uno spettacolo presso il Teatro “Chebello” di Cairo Montenotte per proporre alla cittadinanza un’occasione di riflessione sul viaggio alla ricerca di un luogo e di una comunità in cui potersi esprimere realmente per quello che si è.

“Storia di un legno che si fa cuore” è il titolo dello spettacolo, presentato da Alberto Calandriello, che comprenderà musica — a cura di Musica Sospesa, un progetto sonoro che si muove tra le pieghe del jazz contemporaneo con contaminazioni tratte dalla musica classica e dalla world music, narrando mondi evocativi che parlano di viaggio, fisico e interiore, di respiro e di trasformazione. La direzione artistica è affidata a Dino Cerruti, contrabbassista jazz e voce, insieme a Simone Sirello e Simone De Gregorio alle chitarre, Eliana Rogai alle tastiere e voce, Veronica Larosa alla voce e Leonardo Saracino alla batteria — insieme a performance di danza, a cura delle ballerine dell’ASD “Atmosfera Danza” di Gabriella Bracco, e a frammenti di teatro sociale, a cura di “Teatro21” e dei suoi fondatori Paolo Scorzoni e Sara Moretti, con la partecipazione dei ragazzi della scuola di Mazara e della classe III dell’Istituto Comprensivo Cortemilia–Saliceto, plesso di Monesiglio.

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