Al Porto Antico torna la magia del “naso rosso”: sabato 16 maggio giochi e solidarietà

Genova. Una giornata di sorrisi, musica, giochi e solidarietà nel cuore di Genova. Sabato 16 maggio, dalle ore 10 alle 22, il Porto Antico ospiterà la 22esima edizione della Giornata nazionale del Naso Rosso, il grande evento promosso da Vip Italia Odv e organizzato a Genova dai volontari clown di Vip Genova I Pagiassi Odv.

Calata Mandraccio si trasformerà per un’intera giornata in uno spazio colorato e aperto a tutti, dedicato al divertimento, alla condivisione e alla scoperta del mondo della clownterapia. Un appuntamento pensato per famiglie, bambini, giovani e curiosi di ogni età, che potranno incontrare da vicino i clown volontari impegnati durante tutto l’anno negli ospedali e nelle strutture socio-sanitarie del territorio.

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