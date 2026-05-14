Alassio, surf e inclusione: i ragazzi di NonUnoMeno protagonisti di una giornata speciale

Alassio. Si è svolta oggi ad Alassio, presso gli Aloha Beach (SLA 8), una giornata speciale all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione: l’evento “Surf Therapy e Inclusione – Il mare accessibile a tutti”, promosso dalla Surf Academy Alassio con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che ha visto protagonisti i ragazzi del social bar NonUnoMeno in un’esperienza unica tra onde, emozioni e nuove sfide.

“Un sentito ringraziamento – sottolineano i responsabili di Surf Academy Alassio – va all’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – per il sostegno e la vicinanza dimostrata all’iniziativa, così come al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, che, pur non potendo essere presente per impegni inderogabili, ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto. Un ringraziamento particolare anche a Roberto Romano, Presidente Nazionale Progetti Speciali ASI, per l’attenzione e il supporto verso iniziative che promuovono lo sport come strumento di inclusione e crescita sociale”.

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