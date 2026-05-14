Amt, dall’assemblea dei soci via libera al piano di risanamento e al nuovo direttore generale

Genova. Dopo settimane di attesa e con un mese di anticipo rispetto alla deadline del 19 giugno – giorno in cui verrà meno lo scudo della procedura negoziata della crisi – l’assemblea dei soci di Amt ha approvato il piano di risanamento e, insieme a esso, il bilancio 2024. La stessa riunione ha anche nominato il nuovo direttore generale di Amt: è Nicola Pascale, tecnico che già nei mesi scorsi aveva supportato come consulente esterno la direzione Amt nella redazione del piano e che ha risposto alla selezione avviata dall’azienda alcuni mesi fa sostituire la ex direttrice, Ilaria Gavuglio, con la quale Amt ha risolto il contratto. Gavuglio, che si era già dimessa da presidente, è indagata per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio nell’inchiesta della procura di Genova sul dissesto della società partecipata.

L’approvazione del piano di salvataggio di Amt, la cui ultima versione, nelle ultime settimane ha ricevuto il via libera del cda, e negli ultimi due giorni del consiglio comunale di Genova e di quello della Città metropolitana (in entrambi i casi la minoranza di centrodestra si è astenuta), arriva anche dopo il passaggio in Regione ovvero l’ok alla delibera che stanzia 40 milioni di euro per risollevare i conti dell’azienda di tpl. Quest’ultimo aspetto è stato decisivo per completare il piano nel dettaglio.

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