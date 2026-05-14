Arriva “Singteen” il contest per giovani musicisti e band under 19: l’ultima idea di Futuro Aperto con gran finale sul palco del Pin

Un palco, una giuria di professionisti e premi concreti per trasformare la passione in un progetto realizzabile. Sono aperte le iscrizioni a “Singteen 2026”, il contest musicale organizzato da Futuro Aperto e dedicato a cantanti, musicisti e band under 19 della provincia della Spezia e della Lunigiana. L’iniziativa punta a valorizzare la musica originale delle nuove generazioni, offrendo ai giovani artisti la possibilità di esibirsi dal vivo, fare ascoltare il proprio inedito e confrontarsi con esperti del settore. Sono ammessi tutti i generi musicali ma gli artisti dovranno inviare un brano inedito o comunque che non sia stato pubblicato oltre sei mesi prima la data di iscrizione al concorso . Per i gruppi, almeno il 50% dei componenti dovrà avere meno di 19 anni. In palio, premi pensati per sostenere concretamente il percorso musicale dei partecipanti. Primo premio: tre giornate (12 ore) di registrazione presso NK-Studio; secondo premio: quindici ore presso la Sala Prove Rock Tribe; terzo premio: una Focusrite Scarlett Solo. Le candidature dovranno essere inviate entro le 12 del 3 giugno 2026 all’indirizzo e-mail futuroaperto@caritasdiocesana.it, allegando un brano inedito in formato MP3 (oppure pubblicato da non oltre sei mesi) assieme alla scheda di iscrizione e alla documentazione prevista dal regolamento visionabile sul sito www.futuroaperto.it.Gli otto finalisti selezionati si esibiranno dal vivo domenica 7 giugno al PIN, durante la serata finale del bcontest, proponendo il brano in gara e altri pezzi del proprio repertorio in una performance di 15 minuti. Al termine, sarà proclamato il vincitore assoluto. La valutazione sarà affidata ad una giuria qualificata. “Singteen 2026” rappresenta l’evento conclusivo di Futuro Aperto – progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia – che dal 2022 a oggi ha coinvolto oltre 4.000 adolescenti, offrendo 250 attività completamente gratuite, grazie a una rete di 22 partner tra enti pubblici e associazioni del Terzo settore.

L’articolo Arriva “Singteen” il contest per giovani musicisti e band under 19: l’ultima idea di Futuro Aperto con gran finale sul palco del Pin proviene da Città della Spezia.

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