Bandiere Blu, la Liguria mantiene il record nazionale: 8 sono in provincia di Genova

Genova. Anche nel 2026 la Liguria primeggia a livello nazionale per numero di Bandiere Blu ottenute, e passa dai 33 vessilli del 2025 ai 35 di quest’anno.
Nonostante il primato spetti alla provincia di Savona con 14 Bandiere Blu, ben 8 sono nella città metropolitana di Genova: Sori (spiaggia centrale), Recco (Ciappea), Camogli (Camogli e San Fruttuoso), Santa Margherita Ligure (Punta Pedale, zona Milite Ignoto, scogliera Pagana, Paraggi), Chiavari (porto), Lavagna (lungomare), Sestri Levante (Baia delle Favole Nord, Baia Portobello, spiaggia Renà, Riva Trigoso), Moneglia (La Secca, Levante, Centrale).