Cgil Savona: “La provincia di Savona ostaggio di cantieri infiniti, situazione insostenibile per cittadini, pendolari e turisti”

Savona. “La provincia di Savona continua a essere ostaggio di cantieri infiniti, opere infrastrutturali ferme da decenni e interventi strategici mai realmente avviati. Una situazione ormai insostenibile per cittadini, lavoratori, studenti, pendolari e turisti, costretti ogni giorno a fare i conti con strade congestionate, code interminabili, disagi continui e tempi di percorrenza fuori controllo”. Lo dichiara il segretario provinciale della Cgil, Andrea PAsa.

“Savona – prosegue – è diventata la provincia dei cantieri eterni e delle promesse mancate. Da anni si annunciano investimenti, svolte infrastrutturali e opere decisive per il territorio, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti: viabilità paralizzata, collegamenti sempre più difficili e un sistema infrastrutturale incapace di sostenere le esigenze di un territorio che vuole continuare a vivere, lavorare e produrre. Le responsabilità sono evidenti. Della politica nazionale e regionale, che negli anni ha accumulato ritardi, scaricato responsabilità e disatteso impegni fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone. Ma anche della politica locale, troppo spesso silenziosa e incapace di pretendere risposte concrete da Governo e Regione”.

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