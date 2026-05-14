Cinque italiani hanno perso la vita nelle scorse ore nel corso di un’immerione nelle acque delle Isole Maldive, nell’Oceano indiano. Una tragedia che tocca da vicino anche la Liguria. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (Distav) dell’Università di Genova, impegnata anche nel progetto “Green Sea Project”, volto alla riforestazione di posidonia oceanica nell’Area marina protetta delle Cinque Terre; Giorgia Sommacal, figlia di Montefalcone, studentessa di Ingegneria biomedica presso l’ateneo del capoluogo, la piemontese Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav, Federico Gualgieri, neolaureato magistrale UniGe in Biologia ed Ecologia marina e l’istruttore subacqueo padovano Gianluca Benedetti. “Apprendiamo con sgomento la notizia della scomparsa di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – DISTAV, della figlia Giorgia Sommacal, studentessa UniGe di Ingegneria biomedica, di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il DISTAV, e di Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina. Regione Liguria esprime cordoglio e si stringe intorno alle famiglie delle vittime e alla comunità accademica genovese”, il messaggio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e della vicepresidente Simona Ferro

L’articolo Cinque morti in un’immersione alle Maldive, una tragedia che tocca da vicino anche la Liguria proviene da Città della Spezia.

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