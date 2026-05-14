Dagli abiti fluidi ai pantaloni oversize: i look da creare con i sandali donna firmati

C’è una ragione se i sandali donna firmati stanno diventando una presenza sempre più costante anche nei look cittadini. Oggi, le collezioni luxury puntano infatti su modelli molto più facili da inserire nella quotidianità rispetto al passato: linee pulite, pelle morbida, colori neutri e dettagli essenziali permettono ai sandali di funzionare ben oltre i contesti tipicamente estivi.
Il risultato si vede soprattutto negli abbinamenti. Abiti fluidi in lino, pantaloni oversize, gonne minimal e camicie ampie trovano nei sandali il punto di equilibrio perfetto, capace di rendere il look più leggero senza farlo sembrare trascurato.