Elezioni Rsu Siman, Fiom Cgil: “Risultato premia nostre autorevolezza e coerenza”

Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) e degli Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) nel cantiere navale Siman. La Fiom Cgil ha conquistato due delegati su tre; l’altro delegato è stato eletto nelle liste della Uilm. Hanno partecipato al voto 50 tra lavoratrici e lavoratori su 58 aventi diritto; 45 i voti validi. Davide Verdina è stato il candidato più votato (20 preferenze) ed è stato eletto anche Rls. “Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori per la straordinaria partecipazione democratica e per la fiducia accordata alla Fiom. Un’affluenza così alta dimostra quanto le lavoratrici e i lavoratori sentano l’importanza della rappresentanza sindacale e della partecipazione nei luoghi di lavoro”, dichiarano in una nota Marzio Artiaco, segretario generale della Fiom Cgil della Spezia, e Filippo Rebecchi, funzionario Fiom Cgil della Spezia.

La Fiom spezzina, che oltre a Verdia ha visto eletto Danilo Canale, osserva che il proprio risultato “premia l’autorevolezza del sindacato e la coerenza delle nostre posizioni, un punto di riferimento concreto sui temi dei diritti, della sicurezza, delle condizioni di lavoro e del salario”, si legge nel comunicato.

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