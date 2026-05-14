Fezzano, Luana Ravecca presenta il romanzo “Filippmarlowe e l’uomo senza memoria”

Fezzano si prepara a ospitare un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. Sabato 30 maggio, alle 18, nella Sala Canonica della Chiesa di San Giovanni Battista, sarà presentato il romanzo “Filippmarlowe e l’uomo senza memoria”, scritto da Luana Ravecca.

L’incontro, inserito nel programma di iniziative culturali promosse sul territorio, offrirà al pubblico l’occasione di dialogare direttamente con l’autrice e approfondire i temi affrontati nel volume. Il titolo richiama atmosfere legate al romanzo investigativo, suggestione confermata anche dalla grafica scelta per promuovere l’evento.

L’appuntamento è organizzato da FezzanoVive in collaborazione con L’Artiglié e con il supporto della Libreria LiberiTutti. Una sinergia tra realtà del territorio che punta a mantenere vivo il dibattito culturale e a promuovere momenti di incontro dedicati alla lettura e alla scrittura.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrati i principali elementi della trama e il percorso che ha portato alla stesura del libro, privilegiando il confronto diretto con i lettori e l’approfondimento dei contenuti.

L’ingresso alla presentazione sarà libero e aperto a tutti.

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