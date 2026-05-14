Fezzano Vive segnala criticità sulla rotatoria della Napoleonica: “Serve un intervento urgente”

Una segnalazione formale alla Provincia della Spezia e al Comune di Porto Venere per chiedere interventi urgenti sulla sicurezza della rotatoria della SP530 “Napoleonica”.

A inviarla è stato il gruppo di lavoro Fezzano Vive, che dopo un sopralluogo ha evidenziato diverse criticità nel tratto stradale all’ingresso del borgo.

Secondo quanto riportato dal gruppo, la principale problematica riguarda alcune anomalie altimetriche concave presenti sulla superficie della rotatoria. In caso di pioggia, le depressioni favoriscono l’accumulo di acqua sull’asfalto, aumentando il rischio di aquaplaning nonostante la naturale pendenza della strada verso l’ex campo sportivo.

Tra le criticità segnalate figurano anche le condizioni dei marciapiedi, con punti in cui la pavimentazione risulta allargata, e alcune carenze nella segnaletica di sicurezza.

Nella richiesta inoltrata agli enti competenti, Fezzano Vive propone inoltre l’installazione di uno specchio parabolico per facilitare l’attraversamento pedonale dal parcheggio verso il centro abitato, oltre alla realizzazione di un attraversamento rialzato in prossimità del cimitero, con l’obiettivo di rallentare i veicoli provenienti da Porto Venere.

Il gruppo sottolinea come il tratto sia particolarmente trafficato e ribadisce la necessità di un intervento rapido di messa in sicurezza, chiedendo che la tutela di automobilisti e pedoni venga considerata una priorità assoluta.