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Frecce Tricolori a Varazze, piano straordinario del trasporto ferroviario: otto fermate extra per l’Air Show

Frecce Tricolori a Varazze, piano straordinario del trasporto ferroviario: otto fermate extra per l’Air Show

treni frecce tricolori

Saranno otto le fermate extra dei treni regionali alla stazione ferroviaria di Varazze in occasione dell’atteso Air Show delle Frecce Tricolori, in programma per domenica 17 maggio.

A disporre il piano straordinario Regione Liguria, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato. In particolare, al fine di agevolare l’afflusso, durante la mattinata effettueranno fermata a Varazze tre treni provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova e un treno da Genova verso Ventimiglia. Al rientro fermeranno a Varazze due treni per ambo le direzioni, diretti rispettivamente a Genova Brignole e a Ventimiglia.

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