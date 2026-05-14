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Giornata della Ristorazione: premiata ad Albenga l’osteria del Tempo Stretto

Giornata della Ristorazione: premiata ad Albenga l’osteria del Tempo Stretto

ristorazione osteria Tempo Stretto

Albenga ha ospitato l’edizione 2026 della Giornata della Ristorazione organizzata da FIPE Confcommercio Savona, accogliendo all’Auditorium San Carlo ristoratori, chef, produttori e professionisti del settore per una giornata dedicata alla cultura dell’ospitalità, alla valorizzazione delle eccellenze locali e al ruolo strategico della ristorazione nel marketing territoriale.

Nel corso dell’evento è stata premiata anche Osteria del Tempo Stretto, riconosciuta tra le realtà che ogni giorno contribuiscono a promuovere il territorio attraverso qualità, tradizione e attenzione all’accoglienza. Il premio è stato ritirato da Cinzia Chiappori e Miranda Moroni.

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