Giornata della Ristorazione: premiata ad Albenga l’osteria del Tempo Stretto

Albenga ha ospitato l’edizione 2026 della Giornata della Ristorazione organizzata da FIPE Confcommercio Savona, accogliendo all’Auditorium San Carlo ristoratori, chef, produttori e professionisti del settore per una giornata dedicata alla cultura dell’ospitalità, alla valorizzazione delle eccellenze locali e al ruolo strategico della ristorazione nel marketing territoriale.

Nel corso dell’evento è stata premiata anche Osteria del Tempo Stretto, riconosciuta tra le realtà che ogni giorno contribuiscono a promuovere il territorio attraverso qualità, tradizione e attenzione all’accoglienza. Il premio è stato ritirato da Cinzia Chiappori e Miranda Moroni.

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