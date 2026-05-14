Il Canale Lunense prepara una serie di appuntamenti in occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione

Il Consorzio Canale Lunense si prepara a vivere la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione 2026 – tema di quest’anno “L’acqua coltiva la pace” – con una serie di iniziative. La settimana si aprirà sabato 16 maggio, alle 18.30, nell’Anfiteatro romano di Luni, con il convegno “L’acqua coltiva la pace”. La serata proporrà un confronto articolato su agricoltura, territorio, bonifica, scuola e strategie per il futuro, alternando gli interventi a momenti musicali, poetici e teatrali a cura di Ordinesparso. Parteciperanno Gianluca Boeri, presidente regionale di Coldiretti Liguria, Stefano Roggerone, presidente regionale di Cia, Corrado Cozzani, direttore del Consorzio Canale Lunense, Davide Giovanelli, agronomo e docente dell’indirizzo Agrario dell’Istituto Parentucelli Arzelà, Francesca Tonelli, presidente del Consorzio Canale Lunense e di Anbi Liguria, Gaia Checcucci, segretaria generale dell’Autorità di bacino Appennino settentrionale e Alessandro Piana, assessore all’Agricoltura di Regione Liguria. La parte artistica vedrà la partecipazione del cantautore Andrea Belmonte, del poeta Cristian Zinfolino e dell’attrice Ilaria Baudone, con la regia di Giovanni Berretta. La serata si concluderà con un rinfresco.

Il programma proseguirà giovedì 21 maggio nella sede dell’ente consortile (in via Paci a Sarzana) con una giornata dedicata al pittore Federico Anselmi e al suo legame con San Francesco, l’acqua e il Cantico delle creature. Saranno esposte due tele che il maestro Anselmi dipinse negli anni 90 per omaggiare la figura del patrono d’Italia. Accanto alle opere, il pubblico potrà vedere su un maxischermo le immagini delle tavole donate alla chiesa di Sant’Antonio a Gaggiola, collocate attorno alla statua di San Francesco e dedicate al Cantico delle creature. La giornata vedrà due momenti distinti. Alle 10.30 un primo panel coinvolgerà la classe quarta della primaria Immacolata di Sarzana in un incontro pensato per avvicinare i più giovani al valore dell’acqua, alla cura del territorio e al linguaggio dell’arte. Alle 15.30 un secondo panel riunirà le delegazioni Unitre – Università delle Tre Età di Lerici e Lions Luni, in un dialogo tra memoria, cultura, ambiente e spiritualità. Padre Almiro, guardiano del Convento di San Francesco di Gaggiola, e frate Emanuele, proporranno una riflessione sulla pace; i dirigenti del Consorzio parleranno dell’acqua come bene comune; la critica d’arte Giovanna Riu accompagnerà il pubblico alla scoperta di Anselmi e del significato del suo percorso.

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