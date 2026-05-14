Il Legino Juniores alla conquista dell’Italia. Mister Penna: “La soddisfazione più grande: vittorie e crescita dei giovani possono andare di pari passo”

Il pirata continua a navigare. E l’ultimo approdo è forse il più bello e significativo di mezzo secolo di storia. Il Legino sublima la sua vocazione al settore giovanile con la Final Eight nazionale riservata alla Juniores d’Eccellenza. Una chiusura perfetta per un club verdeblù che l’anno prossimo smetterà di esistere per diventare parte integrante del Savona. Il piccolo grande capolavoro dei giovani leginesi è firmato da mister Maurizio Penna. Un mister vincente con i colori delle giovanili di Savona, Vado, Quiliano, Veloce e Albissola. Un percorso iniziato alla fine degli anni ’90 in cui non ha mai dovuto scegliere tra “far crescere i talenti” o “perseguire i risultati”. Le due cose sono spesso andate a braccetto. Il Legino sfiderà ai quarti di finale i friulani del Sant’Andrea San Vito domenica alle 16 all’Olmo-Ferro di Celle Ligure. Non potrà giocare al Ruffinengo per i lavori all’impianto.

Mister Penna, come descriverebbe la sua squadra?

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