Italiani morti alle Maldive, tra le vittime anche la docente genovese Monica Montefalcone

Genova. C’è anche la docente e ricercatrice dell’Università di Genova Monica Montefalcone, 52 anni tra i diver che hanno perso la vita nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Si attendono notizie sulla sorte della figlia della donna e su quella di una collega, anche lei ricercatrice per il Distav impegnata alle Maldive, oltre che sugli altri due diver.

La docente e la collega erano alle Maldive per un programma di ricerca del Distav, ma sembra che l’escursione programmata giovedì non rientrasse nell’attività accademica.

» leggi tutto su www.genova24.it