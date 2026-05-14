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Cronaca

Italiani morti alle Maldive, tra le vittime anche la docente genovese Monica Montefalcone

Italiani morti alle Maldive, tra le vittime anche la docente genovese Monica Montefalcone

monica montefalcone

Genova. C’è anche la docente e ricercatrice dell’Università di Genova Monica Montefalcone, 52 anni tra i diver che hanno perso la vita nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Si attendono notizie sulla sorte della figlia della donna e su quella di una collega, anche lei ricercatrice per il Distav impegnata alle Maldive, oltre che sugli altri due diver.

La docente e la collega erano alle Maldive per un programma di ricerca del Distav, ma sembra che l’escursione programmata giovedì non rientrasse nell’attività accademica.

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