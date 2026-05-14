“La Liguria e i liguri nel mondo”, presentata la ricerca sull’immagine internazionale della regione e dei suoi figli all’estero

Una Liguria conosciuta e apprezzata nel mondo soprattutto per la sua bellezza, per il turismo di qualità, per il paesaggio e per il patrimonio culturale, ma con margini ancora importanti di crescita nella percezione internazionale dei suoi settori industriali, della ricerca, delle tecnologie e della portualità. È quanto emerge dalla ricerca “La Liguria e i liguri nel mondo”, presentata dall’associazione culturale “Liguri nel mondo”, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore all’Emigrazione Paolo Ripamonti.

“Questa ricerca ci restituisce una fotografia molto chiara della reputazione internazionale della Liguria e del valore straordinario delle comunità liguri nel mondo – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. I liguri emigrati e i loro discendenti continuano a essere ambasciatori della nostra identità, della nostra cultura e della nostra capacità di costruire relazioni nel mondo. Allo stesso tempo, questi dati ci indicano anche le sfide su cui lavorare per rafforzare il posizionamento internazionale della Liguria nei settori dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo economico”.

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