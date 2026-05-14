Lagaccio, mozione M5s in consiglio regionale: “Una struttura sanitaria nel palazzo Rfi”

Genova. “Abbiamo depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere l’avvio di un tavolo di confronto tra Ats Liguria, la competente Area sociosanitaria locale genovese e la direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, con l’obiettivo di valutare una convenzione sperimentale per l’utilizzo della struttura sanitaria Rfi nel quartiere Lagaccio“. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, il cui ragionamento parte anche dalle caratteristiche morfologiche particolari del quartiere, su cui insistono “forti dislivelli, scalinate, viabilità complessa e un’alta densità abitativa, che rendono spesso difficile, soprattutto per anziani e persone fragili, raggiungere i presidi sanitari cittadini. Per questo riteniamo necessario rafforzare la sanità territoriale e di prossimità, utilizzando al meglio le strutture già presenti sul territorio”. L’ipotesi era stata anticipata nel corso dell’ultima assemblea pubblica al Lagaccio.

La mozione, condivisa con l’assessora al Welfare e Servizi sociali Cristina Lodi, sottolinea come la struttura Rfi del Lagaccio, aperta anche a soggetti esterni, disponga di competenze e strumentazioni riconducibili a prestazioni diagnostiche e specialistiche di base, tra cui laboratorio analisi, spirometria, servizi oculistici e otorinolaringoiatrici. “Con la nascita di Ats Liguria dal 1° gennaio 2026 – puntualizza Giordano – serve un cambio di passo nell’organizzazione dei servizi territoriali. Riteniamo che il Lagaccio possa diventare un’area pilota per sperimentare modelli innovativi di assistenza sanitaria di prossimità, capaci di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure”.

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