Luceto, il “Pirates Field” sarà ancora la casa del football americano ligure

Albisola Superiore. Una notizia importante per tutto il movimento del football americano ligure e soprattutto per il futuro dei Pirates 1984.

Grazie al nuovo percorso avviato dal Comune di Albisola Superiore attraverso l’applicazione del Decreto Legislativo 38/2021, la società savonese avrà infatti la possibilità di continuare a gestire il campo di Luceto con una concessione di lunga durata, pari a 15 anni, accompagnata da un progetto di riqualificazione e miglioramento dell’impianto condiviso con l’amministrazione comunale.

Un passaggio fondamentale non soltanto per la stabilità della società, ma per tutto il football americano regionale. Il “Pirates Field” infatti, continuerà a essere il principale punto di riferimento della disciplina in Liguria, una casa sportiva che negli anni è diventata simbolo di passione, sacrificio e crescita costante.

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