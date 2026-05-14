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Sport

Luceto, il “Pirates Field” sarà ancora la casa del football americano ligure

Luceto, il “Pirates Field” sarà ancora la casa del football americano ligure

Pirates

Albisola Superiore. Una notizia importante per tutto il movimento del football americano ligure e soprattutto per il futuro dei Pirates 1984.
Grazie al nuovo percorso avviato dal Comune di Albisola Superiore attraverso l’applicazione del Decreto Legislativo 38/2021, la società savonese avrà infatti la possibilità di continuare a gestire il campo di Luceto con una concessione di lunga durata, pari a 15 anni, accompagnata da un progetto di riqualificazione e miglioramento dell’impianto condiviso con l’amministrazione comunale.

Un passaggio fondamentale non soltanto per la stabilità della società, ma per tutto il football americano regionale. Il “Pirates Field” infatti, continuerà a essere il principale punto di riferimento della disciplina in Liguria, una casa sportiva che negli anni è diventata simbolo di passione, sacrificio e crescita costante.

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