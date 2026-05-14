“Made in Camogli”: inaugurazione dell’atelier di artigianato artistico

Lunedì 1° giugno, dalle 18 alle 20, inaugurazione di “Made in Camogli”, in via Garibaldi 131. Antonella Gaddi condivide così l’apertura della nuova sede del suo atelier di artigianato artistico. Ad animare il “taglio del nastro” la “Band of the roof”, con un repertorio scelto dalla discografia dei Beatles.

Spiega Antonella Gaddi, architetto: “Ogni mia creazione è un pezzo unico ispirato al borgo di Camogli, realizzato a mano con tecniche tradizionali rivisitate e attualizzate ed una continua ricerca sui materiali, il più possibile naturali. Ogni oggetto nasce da un processo manuale lento, che unisce memoria, gesto artigiano e ricerca estetica contemporanea. Nel mio lavoro utilizzo linoleografia, serigrafia, ceramica, foglia oro, carta fatta a mano, su legno, carta o tessuto e materiali raccolti sul territorio, come i sassi di Camogli, che diventano parte integrante di alcune creazioni. Inoltre serigrafo a mano t-shirt, borse, teli mare e altro con le mie grafiche originali”.

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