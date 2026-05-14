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Maldive, cinque turisti italiani morti durante un’immersione: tra le vittime una ricercatrice di UniGe

Maldive, cinque turisti italiani morti durante un’immersione: tra le vittime una ricercatrice di UniGe

Generico maggio 2026

Genova. Tragedia nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Cinque turisti italiani, tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova, sono morti durante un’immersione per esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità, come fa sapere la Farnesina.

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”.

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