COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Maltempo, il Comune di Albenga attiva il monitoraggio del territorio per l’arrivo di venti di burrasca

Maltempo, il Comune di Albenga attiva il monitoraggio del territorio per l’arrivo di venti di burrasca

Generica

Albenga. Il Comune di Albenga informa la cittadinanza che, a seguito delle previsioni meteorologiche che indicano l’arrivo di forti venti di burrasca nelle prossime ore, è stato attivato il monitoraggio del territorio da parte dell’Area Sicurezza, Protezione Civile ed Ambiente.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e operatori economici ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza personale e pubblica, mettendo in sicurezza oggetti mobili presenti su balconi, terrazzi e giardini che potrebbero essere trasportati dal vento, verificando la corretta chiusura di tende da sole e gazebo e prestando particolare attenzione negli spostamenti pedonali e veicolari, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree alberate.

» leggi tutto su www.ivg.it