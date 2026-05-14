Maltempo, il Comune di Albenga attiva il monitoraggio del territorio per l’arrivo di venti di burrasca

Albenga. Il Comune di Albenga informa la cittadinanza che, a seguito delle previsioni meteorologiche che indicano l’arrivo di forti venti di burrasca nelle prossime ore, è stato attivato il monitoraggio del territorio da parte dell’Area Sicurezza, Protezione Civile ed Ambiente.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e operatori economici ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza personale e pubblica, mettendo in sicurezza oggetti mobili presenti su balconi, terrazzi e giardini che potrebbero essere trasportati dal vento, verificando la corretta chiusura di tende da sole e gazebo e prestando particolare attenzione negli spostamenti pedonali e veicolari, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree alberate.

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