“Mary Shelley, la meravigliosa creatura”, il nuovo libro di Laura Guglielmi fa tappa al Fantoni e alla biblioteca di Lerici

Doppia presentazione in vista per Mary Shelley, la meravigliosa creatura (Morellini), di Laura Guglielmi: l’autrice e la sua opera franno tappa mercoledì 20 maggio alle 18 al Circolo Fantoni alla Spezia (galleria Adamello 31) e venerdì 22 maggio alle 17 alla biblioteca “A. Doria” di Lerici (via Gerini 44).

“Il libro si presenta come un’intensa biografia romanzata in prima persona: una lunga confessione, immaginata come una lettera ai posteri, in cui Mary ripercorre la propria esistenza per sottrarla ai pettegolezzi e restituirle la verità più autentica – si legge in una nota di presentazione -. Dalla fuga giovanissima con il poeta Percy Bysshe Shelley, all’esperienza visionaria sul Lago di Ginevra dove nacque l’idea del Frankenstein, fino ai lunghi soggiorni italiani – tra Napoli, Roma, Pisa, Firenze, Lerici e Genova – il romanzo, dal ritmo serrato e coinvolgente, attraversa una vita segnata da passioni assolute, lutti laceranti e da un’inesauribile tensione verso la libertà. Accanto a lei si muove una costellazione di figure decisive: la madre Mary Wollstonecraft, pioniera del pensiero femminista, il padre William Godwin e gli amici di una stagione irripetibile come Lord Byron e John Polidori. Ma il cuore del romanzo è soprattutto un altro: restituire una Mary Shelley meno raccontata. Non solo la giovane autrice che, a diciotto anni, diede vita a Frankenstein, ma la donna che seppe sopravvivere al dolore, alla perdita e allo scandalo, continuando a scrivere, viaggiare e affermare la propria identità in un’epoca che non concedeva spazio alle donne. Il libro percorre infatti l’intero arco della sua esistenza, dedicando ampio spazio anche agli anni successivi alla morte di Percy – avvenuta proprio quando la coppia viveva a Lerici – spesso trascurati nelle narrazioni tradizionali. È in questa seconda parte che emerge una figura ancora più potente: una donna sola, ma libera, capace di trasformare la scrittura in strumento di rinascita. Frutto di un’approfondita ricerca storico-letteraria tra Inghilterra, Svizzera e Italia, il romanzo intreccia rigore documentario e forza narrativa, restituendo al lettore una figura contemporanea e profondamente umana”.

La presentazione al Fantoni è organizzata dal Circolo in collaborazione con la Libreria Ricci; presentazione afffidata a Luisa Rossi. A Lerici invece organizza il Comune e il volume sarà presentato da Marco Buticchi.

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