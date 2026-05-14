Meteo, in Liguria il bel tempo ha le ore contate: in arrivo aria artica e un nuovo peggioramento

Genova. Terminato l’effetto dell’ondulazione di inizio settimana, la breve fase più stabile ha già le ore contate: nei prossimi giorni, infatti, un nuovo flusso di aria di matrice artica in discesa da nord ovest porterà nuova instabilità. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni su Genova e la Liguria.

Giovedì 14 maggio

Avvisi

Vento teso da sud ovest in tarda mattinata sull’Imperiese costiero e al largo. Ventilazione in deciso aumento dalle ore centrali, con raffiche di Libeccio fino 100 km/h sul Mar Ligure e sui capi esposti della riviera di Ponente. Mare agitato, localmente molto agitato nel pomeriggio e in serata sul centro-levante della regione, con onda significativa fino a 4-4,5 metri e periodo 8 secondi. Prestare massima attenzione sui litorali

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su Imperiese e Savonese; maggiore copertura nuvolosa sul centro-levante, con possibili brevi rovesci nell’interno in tarda mattinata. Nel pomeriggio discreto aumento della nuvolosità a levante, ma senza fenomeni associati se non per brevi rovesci sull’Appennino di Levante; cieli più limpidi a ponente, sereni nell’Imperiese costiero, ma con sviluppo di temporali tra Alpi Liguri e Bormida occidentale

Venti

Correnti a carattere ciclonico nel corso della prima parte della mattinata; vento in rotazione a sud ovest in tarda mattinata, teso sull’Imperiese costiero e al largo. Ventilazione in deciso aumento dalle ore centrali, con raffiche di libeccio fino 100 km/h sul Mar Ligure e sui capi esposti della riviera di Ponente

Mari

Mare agitato, localmente molto agitato nel pomeriggio e in serata sul centro-levante della regione, con onda significativa fino a 4-4,5 metri e periodo 8 secondi

Temperature

Minime in calo a ponente, in lieve aumento altrove; massime in generale calo. Sulla costa minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 18 e 21 gradi. Nell’interno minime tra 5 e 12 gradi, massime tra 12 e 18 gradi

Venerdì 15 maggio

Avvisi

Libeccio teso su Imperiese, Mar Ligure e rilievi esposti del centro-levante, con raffiche fino a 60-70 km/h. Mare molto mosso, in graduale scaduta nel corso della giornata.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa in mattinata, più compatta sul centro-levante. Dal pomeriggio attesi rovesci anche a carattere temporalesco tra Savonese e Genovesato, invariata invece la situazione altrove [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti

Libeccio teso su Imperiese, Mar Ligure e rilievi esposti del centro-levante, con raffiche fino a 60-70 km/h.

Mari

Mare molto mosso, in graduale scaduta nel corso della giornata.

Temperature

Massime in calo

Sabato 16 maggio

Nel corso della notte la goccia fredda in transito in quota porterà precipitazioni anche a carattere temporalesco sul centro-levante della regione, con ratei orari che potranno essere localmente significativi. Segue dal mattino un netto miglioramento delle condizioni, con schiarite diffuse specialmente sul centro-ponente; nello spezzino ancora qualche nube in transito fino al tardo pomeriggio. Vento inizialmente dai quadranti settentrionali, in rotazione a Libeccio nel corso della giornata. Mare molto mosso a levante, in graduale scaduta nel corso della giornata. Temperature massime in lieve aumento, minime stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]