Minimal, flat o bold: i sandali da donna più trendy per l’estate 2026

L’estate 2026 sembra avere un’idea molto chiara in fatto di calzature: i sandali non vengono più scelti all’ultimo momento per completare il look, ma diventano uno degli elementi da cui partire per costruirlo. Le nuove collezioni puntano infatti su modelli capaci di cambiare immediatamente il tono dell’outfit, spaziando tra linee essenziali, silhouette ultra flat e dettagli più decisi.

Le direzioni dominanti sono tre, ben distinte ma accomunate dalla stessa idea di fondo: rendere il sandalo facile da indossare, versatile e abbastanza forte da caratterizzare anche gli abbinamenti più semplici.

I modelli minimal continuano a occupare una posizione centrale. Cinturini sottili, forme geometriche e palette neutre dominano molte delle proposte più attuali, soprattutto nei look costruiti attorno a lino, cotone e tailoring estivo. Nero, testa di moro, beige caldo e tonalità burro si confermano tra i colori più presenti, perfetti per accompagnare outfit puliti senza appesantirli.

Questa estetica funziona particolarmente bene con pantaloni ampi, gonne dritte e abiti dalle linee morbide. L’effetto finale punta più sull’equilibrio che sull’impatto immediato, con sandali donna firmati pensati per inserirsi nel look in modo naturale mantenendo comunque una forte identità visiva.

Accanto al minimalismo cresce anche il peso dei flat sandals, ormai presenti ben oltre il classico guardaroba da vacanza. Le versioni basse stanno infatti conquistando spazio anche nei look cittadini grazie a suole sottili, pellami morbidi e costruzioni molto più curate rispetto al passato.

In questo caso, gli abbinamenti si muovono verso uno stile rilassato ma preciso: shorts sartoriali, camicie oversize, denim chiaro e maxi-dress diventano il contesto ideale per sandali flat capaci di mantenere il look leggero senza farlo sembrare troppo casual. La comodità resta importante, ma oggi viene accompagnata da una ricerca molto più evidente sul design.

Parallelamente, l’estate 2026 lascia spazio anche a modelli più decisi. Platform leggere, texture metalliche, maxi-fibbie e suole più strutturate riportano in primo piano una dimensione più bold del sandalo contemporaneo. A differenza di quanto accadeva in passato, però, queste scarpe vengono spesso abbinate a outfit molto essenziali.

È proprio questo contrasto a renderle interessanti: un sandalo forte inserito all’interno di un look minimal riesce infatti a diventare il vero punto focale dell’insieme, senza creare un effetto eccessivo. Pantaloni in lino monocromatici, canotte pulite e abiti dal taglio lineare diventano così la base perfetta per modelli più riconoscibili.

Anche il modo di utilizzare i sandali è cambiato sensibilmente. Oggi non vengono più percepiti come scarpe limitate ai weekend o ai contesti vacanzieri, ma come elementi sempre più presenti nella quotidianità urbana. Molti dei modelli più attuali sono pensati proprio per accompagnare momenti differenti della giornata, adattandosi con facilità sia a look rilassati sia ad abbinamenti più sofisticati.

In fondo, è proprio questa la direzione più evidente dell’estate 2026: meno scarpe costruite esclusivamente per stupire e più modelli capaci di entrare davvero nel guardaroba quotidiano. Minimal, flat o bold diventano quindi tre modi diversi di interpretare lo stile estivo, ma con un obiettivo comune: rendere il sandalo uno dei pezzi più interessanti dell’intero look.