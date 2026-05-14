Nervi e il molo “rotto” dalla mareggiata. Finocchio: “Progettazione senza ascolto delle fragilità del territorio”

Genova. Con l’avviso di mareggiata diffuso in queste ora da Arpal, scogliere e moli del Comune di Genova vengono interdetti al pubblico e Nervi resta con il fiato sospeso per le sorti del molo a protezione del porticciolo, già off limits da due giorni a causa di criticità strutturali del nuovo pennello, il cui basamento è stato scavato dalle onde marine, rendendolo instabile e a rischio.

Come anticipato nelle scorse ore, i tecnici del Comune di Genova sono al lavoro per capire l’entità del danno. Perizie che però al momento aspettano condizioni meteo più favorevoli, visto che sono previste perlustrazioni subacquee per capire e definire la dimensione di questa criticità.

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