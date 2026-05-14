Ore di riflessione in casa Sampdoria, Lombardo potrebbe lasciare i blucerchiati

Genova. Attilio Lombardo e la Sampdoria potrebbero non proseguire più insieme. Il tecnico sta prendendo tempo per capire se rimanere all’interno dello staff blucerchiato dopo che gli è stato comunicato, ufficialmente, che non sarà più l’allenatore della Sampdoria.

La conferma di Lombardo non era nei piani perché la mission era a tempo, e ciò era già noto internamente. La salvezza quindi non è bastata a far cambiare idea ai piani alti della Sampdoria. Dopo l’esonero del tandem Gregucci-Foti, Lombardo era stato promosso primo allenatore e con 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte si è rivelato fondamentale per la permanenza dei blucerchiati in Serie B.

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