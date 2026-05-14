Parco nazionale di Portofino, l’appello di Federparchi: “Ora basta contrapposizioni, è un’occasione da non perdere”

Genova. “La recente sentenza del Consiglio di Stato relativa alla perimetrazione dell’istituendo Parco Nazionale di Portofino, ripristinando i confini individuati da ISPRA, sancisce fra l’altro il principio che la tutela ambientale deve essere comunque privilegiata e anteposta rispetto ad interessi locali, particolari e ad altre finalità. Quando il dibattito, anziché percorrere la via del confronto di opinioni e della mediazione fra posizioni diverse, preferisce affidarsi esclusivamente alla contrapposizione ed al contenzioso legale, è inevitabile che le soluzioni siano drastiche e provengano unicamente dalla Legge, piaccia o no, generando scontento e spirito di rivalsa da parte degli sconfitti“.

Queste le parole di Roberto Costa, coordinatore Liguria e consigliere nazionale Federparchi, che commenta la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso di Regione Liguria che aveva impugnato il ricorso – accolto – di associazioni e comuni contro la definizione dei confini del parco nazionale di Portofino decretata dall’ente regionale sulla base della versione “small” dei tre comuni.

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