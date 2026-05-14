Presentato il pallone della Serie C 2026-2027, firmato da Decathlon

Un pallone pensato per raccontare il calcio dei territori, quello che vive ogni settimana tra comunità locali, passione e identità. Nasce da questa visione condivisa la nuova collaborazione tra Decathlon e Lega Pro, che quest’oggi hanno presentato il nuovo pallone ufficiale per la stagione 2026-2027 di Serie C, che vedrà nuovamente lo Spezia ai blocchi di partenza a partire da agosto. L’accordo unisce due realtà accomunate da una stessa idea di sport: accessibile, diffuso e vicino alle persone. Da una parte Decathlon, da anni impegnata nel rendere la pratica sportiva aperta a tutti; dall’altra la Serie C, il campionato più radicato sul territorio italiano, capace di rappresentare il collegamento più diretto tra calcio professionistico e comunità locali.

Un legame che emerge anche dai numeri. La Serie C continua infatti a crescere in termini di pubblico e coinvolgimento, con oltre 5 milioni di appassionati, un incremento delle presenze negli stadi dell’8,6% nella stagione 2025-26 e una fanbase sempre più giovane e digitale: oltre 275 milioni di visualizzazioni sui canali social ufficiali e più di 12 milioni di views su YouTube. “Assieme a Decathlon portiamo avanti un percorso significativo sul piano sportivo” ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. “Un lavoro di grande qualità di cui siamo soddisfatti e che è evidenziato dal bellissimo pallone 2026-27 che utilizzeranno le nostre squadre”.

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