Rapallo: alberi d’alto fusto adiacenti alla ferrovia, un’ordinanza

Con ordinanza sindacale, la proprietà dell’immobile situato in Via degli Aranci, civico 2, a San Michele di Pagana in Rapallo dovrà intervenire entro trenta giorni dalla notifica, per mettere in sicurezza le alberature d’alto fusto adiacenti alla linea ferroviaria. Lo prevede una norma nazionale. L’eventuale crollo anche di soli rami, potrebbe, infatti, interferire con l’infrastruttura ferroviaria causando pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio.
In caso di abbattimento, gli alberi dovranno essere sostituiti con altri della stessa essenza o differente, preferibilmente autoctona e di alto fusto, individuata dal Settore 6 Gestione del Territorio del Comune di Rapallo. In caso di taglio che possa interferire con l’esercizio ferroviario, occorre a richiedere autorizzazione alla Rete Ferroviaria Italiana Spa; come specificato nell’ordinanza pubblicata nell’Albo pretorio online del Comune.