“Ricrea Steel Challenge”, oltre 2mila studenti alla finale del progetto per il riciclo dell’acciaio

Genova. La Liguria si conferma laboratorio attivo di sostenibilità e partecipazione, grazie a un sistema integrato di iniziative che coinvolgono scuole, cittadini e istituzioni nella promozione della raccolta differenziata dell’acciaio e dell’economia circolare. Si è svolta oggi, presso il Palateknoship di Genova, la finale della prima edizione di Ricrea Steel Challenge, il progetto educativo promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che ha portato nelle scuole liguri un percorso innovativo dedicato al riciclo degli imballaggi in acciaio come barattoli del pomodoro, scatolette di tonno, bombolette spray, latte per l’olio, tappi per bottiglie e coperchi per vasetti. All’evento conclusivo hanno partecipato oltre 2mila alunni tra scuole elementari e medie, provenienti da tutta la Liguria.

Realizzata in collaborazione con Amiu e Acam Ambiente Gruppo Iren l’iniziativa, completamente gratuita e rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ha coinvolto 6.100 studenti di 58 istituti della Liguria con un originale percorso educativo incentrato su lezioni interattive e attività di gamification basate su quiz e sfide dedicati all’economia circolare. Due e distinti i podi previsti.

Per le scuole primarie, si sono classificate al primo posto la classe V B della Scuola Primaria “Gianelli” di Genova Nervi, seguita dalla classe V A dell’Istituto Comprensivo “Biancheri” di Ventimiglia (plesso di Via Roma) e dalla classe V A dell’Istituto Comprensivo Pontedecimo di Genova, rispettivamente al secondo e terzo posto.

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