Sabato 16 maggio torna “Dona la spesa”, previste anche micro-donazioni in denaro

Savona. Non più solo merci ma anche micro-donazioni in denaro da convertire in buoni acquisto. È questa la novità che Coop Liguria ha deciso di introdurre a partire dalla prossima raccolta “Dona la spesa”, prevista sabato 16 maggio in quasi tutti i punti vendita (unica eccezione Varazze, che la effettuerà il 15), per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

Soci e clienti potranno quindi scegliere liberamente se acquistare prodotti fisici e consegnarli ai volontari delle associazioni, oltre una sessantina, che saranno presenti nei negozi, oppure donare in cassa, tramite appositi codici a barre, 1, 2 o 5 euro. A fine giornata, l’importo donato in ogni punto vendita andrà a favore delle associazioni che hanno effettuato la raccolta in quel negozio e sarà erogato sotto forma di buoni acquisto.

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