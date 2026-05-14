Sarzana protagonista della strategia Immsi: ricavi quasi raddoppiati per Intermarine

Il cantiere di Sarzana è al centro della crescita del settore navale di Immsi. Il gruppo guidato da Matteo Colaninno ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati che, nonostante il contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e instabilità economica, mostrano segnali di tenuta e rafforzamento, soprattutto nella divisione difesa legata a Intermarine. Proprio il comparto navale ha registrato una delle performance più rilevanti dei primi tre mesi dell’anno: i ricavi di Intermarine sono quasi raddoppiati, passando da 14,1 a 27 milioni di euro, trainati in particolare dalle commesse militari. In crescita anche la marginalità operativa, con un Ebit margin pari all’8,5%.

Un ruolo centrale lo gioca Sarzana, dove Intermarine sta proseguendo il piano di investimenti destinato al potenziamento della capacità produttiva del cantiere. La società è infatti impegnata nella realizzazione delle nuove unità cacciamine per la Marina Militare Italiana, una commessa strategica sviluppata insieme a Leonardo e legata alla fornitura di cinque mezzi di nuova generazione. Sempre sul fronte innovazione, nei mesi scorsi Intermarine ha avviato anche lo sviluppo di un nuovo veicolo autonomo di superficie destinato alla Marina Militare, capace di integrare differenti sistemi e sensori modulari. A sostenere le prospettive future del settore navale è soprattutto il portafoglio ordini acquisito, che supera 1,2 miliardi di euro e che, secondo il gruppo, garantirà ulteriori incrementi di fatturato e stabilità della marginalità nei prossimi anni. Nel complesso Immsi ha chiuso il trimestre con ricavi consolidati pari a 392,2 milioni di euro a cambi costanti, in crescita dell’1,8%, mentre l’Ebitda si è attestato a 58,4 milioni con una marginalità del 15,8%, tra le più alte mai registrate dal gruppo.