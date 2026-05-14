Spaccio di cocaina e hashish a Cairo Montenotte: pusher 43enne arrestato

Continua attività investigativa antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Savona, finalizza al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 12 maggio, a conclusione di una rapida attività di indagine, i militari dell’Aliquota di Cairo Montenotte, in collaborazione con l’Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino di 43 anni, indagato per numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.
L’operazione trae origine dalle segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini, che lamentavano un inusuale via vai di persone in una zona prospicente al centro abitato di Cairo Montenotte, solitamente poco frequentata.