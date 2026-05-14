Tra boutique e lusso, THEBS costruisce una selezione pensata per il mercato globale

Nel panorama del fashion online di alta gamma, THEBS rappresenta una piattaforma che unisce esperienza retail, selezione professionale e dimensione internazionale. Il progetto nasce con l’obiettivo di portare nel digitale il patrimonio costruito dalle boutique multibrand indipendenti, mantenendo centrale quella sensibilità curatoriale che da sempre caratterizza il lusso di fascia alta.
Alle spalle della piattaforma c’è Camera Buyer Italia, associazione che riunisce alcune tra le più autorevoli boutique europee del settore fashion. Proprio questa rete costituisce uno degli elementi distintivi del brand: oltre 100 boutique partecipano attivamente alla costruzione del catalogo, contribuendo con selezioni coerenti con la propria identità stilistica e commerciale.