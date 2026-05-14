Tragedia alle Maldive: tra le vittime dell’immersione anche Muriel Oddenino, sorella del medico alassino Tomas

Alassio. C’è anche Muriel Oddenino, sorella del medico alassino Tomas Oddenino, tra le cinque vittime della tragedia avvenuta alle Maldive durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. La notizia ha rapidamente raggiunto la Riviera, dove la famiglia Oddenino è molto conosciuta.

La 31enne, originaria di Poirino ma savonese d’adozione, aveva costruito il proprio percorso professionale attorno alla passione per il mare, la natura e la ricerca scientifica. Dopo la laurea triennale in Scienze Naturali all’Università di Torino, aveva proseguito gli studi all’Università di Genova tra il 2019 e il 2022, specializzandosi nell’ambito delle scienze ambientali e marine.

» leggi tutto su www.ivg.it