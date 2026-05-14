“Trofeo scacchi scuola”, le squadre di Isa 8 e Salvo D’Acquisto pronte per la finale nazionale

Le squadre giovanili locali sono pronte per la finale nazionale del “Trofeo scacchi scuola”, manifestazione organizzata dalla Federazione scacchistica italiana di concerto con il ministero dell’Istruzione che coinvolge scuole di ogni ordine e grado. L’appuntamento è dal 18 al 21 maggio prossimi a Montesilvano, in provincia di Perugia. A guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto della competizione – prima imponendosi a livello provinciale, poi superando le finali regionali di Genova -, sono stati gli studenti dell’Isa 8 Cervi della Spezia e dell’Istituto Salvo D’Acquisto di Follo (le cui squadre saranno guidate dall’istruttore federale Mario Sanna), qualificatisi sia nella categoria primaria che secondaria assieme a un paio di team genovesi. Il circolo di riferimento, l’Asd Spezia per gli Scacchi, si conferma così fucina di talenti.

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