Un gesto di riconoscenza nato da un percorso di cura complesso: donazione alla radioterapia del San Paolo di Savona

Savona. Un percorso di cura difficile, affrontato con determinazione dal paziente e con un importante lavoro multidisciplinare da parte dei professionisti sanitari, si è trasformato in un gesto concreto di riconoscenza nei confronti della radioterapia dell’ospedale San Paolo di Savona, struttura di ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2.

Protagonista della vicenda è un paziente savonese, poco più che cinquantenne, pescatore e iscritto alla Lega Navale Italiana, affetto da un tumore avanzato dell’orofaringe, preso in carico nei mesi scorsi da un’équipe multidisciplinare che ha seguito il caso in tutte le fasi del percorso terapeutico. Il paziente è stato sottoposto a un trattamento particolarmente impegnativo di radioterapia associata a chemioterapia: sette settimane consecutive di sedute quotidiane, integrate da tre cicli di chemioterapia concomitante. Un percorso terapeutico complesso non solo dal punto di vista clinico, ma anche umano, per gli importanti effetti collaterali e per le difficoltà fisiche ed emotive affrontate durante la cura.

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