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Via Ferri, firmata la convenzione per il nuovo parcheggio: sbloccati 3,2 milioni di euro

Via Ferri, firmata la convenzione per il nuovo parcheggio: sbloccati 3,2 milioni di euro

mappa via ferri via trenta giugno

Genova. Il percorso per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di via Ferri, nel quartiere di Fegino, ha raggiunto ila sua svolta amministrativa e burocratica: è stata infatti sottoscritta la convenzione attuativa tra il Comune di Genova, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e il Commissario straordinario per il Terzo Valico, Calogero Mauceri. Un’intesa che sblocca un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, risorse rese disponibili e trasferite da RFI al Comune in qualità di stazione unica appaltante.

L’intervento consiste nell’acquisizione delle aree e degli immobili situati tra i civici 14 e 16 di via Ferri, a cui seguiranno la loro demolizione e la successiva costruzione dell’infrastruttura. L’opera si inserisce nel quadro degli accordi legati al Terzo Valico e mira a dare una risposta concreta ai residenti della Val Polcevera che per anni hanno convissuto con i disagi derivanti dai cantieri ferroviari. Con questa firma vengono definiti in modo chiaro i ruoli, le responsabilità e i tempi, permettendo l’avvio immediato delle procedure di esproprio.

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