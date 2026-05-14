Via Ferri, firmata la convenzione per il nuovo parcheggio: sbloccati 3,2 milioni di euro

Genova. Il percorso per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di via Ferri, nel quartiere di Fegino, ha raggiunto ila sua svolta amministrativa e burocratica: è stata infatti sottoscritta la convenzione attuativa tra il Comune di Genova, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e il Commissario straordinario per il Terzo Valico, Calogero Mauceri. Un’intesa che sblocca un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, risorse rese disponibili e trasferite da RFI al Comune in qualità di stazione unica appaltante.

L’intervento consiste nell’acquisizione delle aree e degli immobili situati tra i civici 14 e 16 di via Ferri, a cui seguiranno la loro demolizione e la successiva costruzione dell’infrastruttura. L’opera si inserisce nel quadro degli accordi legati al Terzo Valico e mira a dare una risposta concreta ai residenti della Val Polcevera che per anni hanno convissuto con i disagi derivanti dai cantieri ferroviari. Con questa firma vengono definiti in modo chiaro i ruoli, le responsabilità e i tempi, permettendo l’avvio immediato delle procedure di esproprio.

» leggi tutto su www.genova24.it