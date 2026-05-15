A Loano torna “LOA Legge in Ogni Angolo”: quattro giorni di laboratori, presentazioni di libri, letture, animazioni e performance

Loano. Dal 21 al 24 maggio torna a Loano “LOA Legge in Ogni Angolo”, il progetto interamente dedicato alla lettura organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, Città che Legge, e in collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga? aderente al Patto per la Lettura.

Anche quest’anno il progetto è finalizzato a promuovere la lettura fra i giovani e la cittadinanza e si ispira all’idea di una biblioteca e spazi cittadini incubatori di attività multidisciplinari, capaci di attrarre persone di età diversa e con interessi differenti.

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