A Savona arriva “Nova. Parola all’Italia”, il progetto della coalizione progressista per costruire dal basso il programma di governo

Savona. Domenica 17 maggio dalle 10 alle 17, a Savona, si svolgerà uno degli appuntamenti territoriali di “Nova. Parola all’Italia”, il grande percorso di ascolto partecipativo promosso dalla coalizione progressista per contribuire alla costruzione di un programma di governo.
“L’iniziativa rappresenta una novità assoluta nel panorama politico italiano – ricorda Stefania Scarone, responsabile di Nova 2026 Savona – Per la prima volta un processo strutturato di confronto dal basso viene messo al servizio della definizione delle priorità politiche dei prossimi anni, attraverso 100 eventi organizzati contemporaneamente in tutta Italia”.