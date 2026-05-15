Accoglienza, lavoratori San Carlo anncora senza stipendio e 300 migranti nel limbo delle strutture commissariate

Genova. Sconcerto e preoccupazione percorrono i volti di operatrici, operatori e utenti dei centri di accoglienza Cdp che ospitano circa 300 migranti a Genova (Comunità minori, Camaldoli, Arte, Serenella e Padiglione 7). Niente salario, niente servizi.

In questo contesto si è svolta oggi a Genova una conferenza stampa indetta da Uiltucs Liguria sulla vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa San Carlo Onlus, commissariata dalla Prefettura di Genova nel mese di aprile. Nonostante il commissariamento della cooperativa San Carlo, avvenuto per mano prefettizia, lavoratori e migranti versano ancora in condizioni di precarietà, tra pagamenti a singhiozzo e servizi non erogati. “Uiltucs Liguria è costretta a certificare che, al momento, non ci sono le risorse per portare avanti il servizio. Un problema enorme”.

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