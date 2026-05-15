Accoltellamento di Sottoripa, ancora la droga all’origine dell’ennesimo episodio di violenza

Genova. Era strafatto di Rivotril il 19enne che mercoledì ha accoltellato un connazionale in via di Sottoripa perforandogli un polmone e fratturandogli una costola, tanto è stato potente il secondo fendente sferrato e probabilmente – questa è l’ipotesi degli investigatori della squadra mobile che lo hanno fermato – all’origine dell’episodio c’è stato un tentativo di rapina.

Sia il Rivotril, altrimenti detto la “droga dei poveri‘ che in centro storico ha un mercato nero fervente soprattutto tra la comunità magrebina, ma anche il crack che sta devastando una generazione di disperati, stranieri e italiani, dilagano ormai da anni.

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