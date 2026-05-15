Assemblea generale della Cgil di Savona, parte la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti

Savona. Oggi, presso l’Aula Magna della Scuola Edile di Savona, si è svolta l’Assemblea Generale della Cgil di Savona con la partecipazione di oltre 300 persone tra delegate, delegati, pensionate e pensionati in rappresentanza degli oltre 23 mila iscritti della provincia di Savona.
Ad aprire i lavori il Segretario Generale della Cgil Savona Andrea Pasa. Al centro dell’assemblea la presentazione della campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile sui temi della sanità pubblica e degli appalti.